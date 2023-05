Notte di fuoco a Mileto, auto data alle fiamme in pieno centro

Notte di fuoco a Mileto. Era trascorsa da poco la mezzanotte quando ignoti hanno dato alle fiamme una Fiat Punto di proprietà di un residente del luogo, parcheggiata in via Michelangelo, zona densamente abitata della cittadina normanna non lontana dal parco urbano “Ex Foro Boario”. Ad accorgersi dell’incendio sono stati il proprietario e alcuni vicini di casa, richiamati dall’allarme dell’automobile, dalle fiamme e dal denso fumo che nel frattempo si è sprigionato a causa del rogo. Attimi concitati, caratterizzati anche da diversi boati provenienti dalla Fiat Punto che è stata avvolta dalle fiamme. In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, a cercare coraggiosamente di circoscrivere e spegnere l’incendio ci ha provato un residente della zona che ha provato ad arginare il fuoco con dell’acqua proveniente da un tubo collegato al proprio giardino. [Continua in basso]

Il rischio era che il fuoco si propagasse anche ad altre automobili parcheggiate ai bordi della strada e ai vicini edifici. Sul posto sono quindi giunti, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia e un’unità mobile dei carabinieri. Della Fiat Punto rimane solo una carcassa in ferro. Visibilmente annerita risulta anche la facciata dell’abitazione nei cui pressi si trovava parcheggiata. Al vaglio dei militari dell’Arma, le immagini registrate dalle numerose telecamere a circuito chiuso presenti tra via Michelangelo e le vie limitrofe, alcune delle quali poste a pochi metri dal luogo dell’incendio. Fotogrammi preziosi che potrebbero aiutare ad individuare i responsabili del rogo.

