In fiamme due auto a Santa Domenica di Ricadi, indagini in corso

Due auto sono andate completamente in fumo e sono state distrutte dalle fiamme a Santa Domenica di Ricadi. L’incendio – sviluppatosi dopo la mezzanotte – non ha risparmiato nulle delle due autovetture parcheggiate sulla pubblica via in una delle principali vie di ingresso del paese. Il fumo e le fiamme hanno causato danni anche all’immobile accanto al quale le due auto si trovano parcheggiate l’una dietro l’altra, così come alla vetrina di un negozio di abbigliamento ed articoli per il mare. Sul posto per mettere in sicurezza l’area e spegnere le fiamme si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Ricadi. Indagini da parte dei carabinieri per far luce sull’incendio la cui natura, dai primi rilievi, è di origine dolosa.

