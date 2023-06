Rizziconi: l’ultimo saluto a Denise Galatà, morta in un incidente sul fiume Lao

I familiari, gli amici, un intero paese si è strinto attorno al feretro di Denise Galatà, la 18enne morta in un incidente sul fiume Lao, a Laino Borgo nel Cosentino mentre faceva rafting. Oggi, a Rizziconi, si tengono i funerali della studentessa dell’istituto Rechichi di Polistena. I compagni di scuola, con maglie bianche e corone di rose, hanno accompagnato la bara. Con loro, un lungo corteo che dalla casa di Denise ha fatto strada verso la chiesa famiglia di Nazareth dove si celebrano le esequie. Sui visi dei partecipanti, tutto il dolore per la tragica perdita. Intanto nelle scorse ore, si è svolta presso l’ospedale di Corigliano-Rossano, l’esame autoptico sul corpo della ragazza su disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari, che ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità per la morte della studentessa. Gli esiti dell’esame hanno confermato la morte per annegamento. Intanto, in merito al drammatico evento, sono stati iscritte sul registro degli indagati 10 persone tra cui diverse guide e il sindaco di Laino. Per approfondire, continua a leggere su LaCnews24.it

LEGGI ANCHE: Studentessa morta nel fiume Lao, oggi l’ultimo saluto a Denise Galatà

Morte di Denise Galatà nel fiume Lao, ci sono dieci indagati

Morta in gita nel Cosentino, l’autopsia: «Denise Galatà deceduta per annegamento»