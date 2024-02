Tragedia all’ospedale di Locri, neonato muore in sala parto

di Ilario Balì

Tragedia all’ospedale di Locri. Un neonato è morto in sala parto nonostante i tentativi di rianimazione attutati dai medici e dagli operatori sanitari. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri. Quindi la Procura di Locri ha aperto un’inchiesta al momento senza indagati. La salma e la documentazione sanitaria sono state sequestrate per consentire lo svolgimento di tutti gli accertamenti del caso. Ora toccherà alle verifiche medico-legali il compito di chiarire le cause del decesso del neonato.

LEGGI ANCHE: Dramma all’ospedale di Cosenza, muore un bimbo di un anno: grave il fratellino

Neonato in pericolo di vita trasportato d’urgenza dalla Calabria a Roma

Neonato in pericolo di vita trasferito da Lamezia a Napoli con un volo militare