Auto in scarpata nel Reggino: morti bimbo e mamma, grave una ragazza

Sono un bambino di 11 anni e la madre di 39 (di Natile di Careri) le persone morte nell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile, in provincia di Reggio Calabria dove, per cause in corso di accertamento, un’autovettura è precipitata in una scarpata profonda circa tre metri. Gravemente ferita l’altra figlia di 13 anni della donna, trasportata in ospedale in elicottero. L’impatto non ha lasciato scampo ai passeggeri rimasti incastrati nelle lamiere contorte dell’abitacolo. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Bianco e Siderno sono attualmente sul posto per estrarre i tre occupanti e mettere in sicurezza l’autovettura. Il personale del 118 intervenuto ha potuto solo constatare il decesso e trasportare immediatamente la tredicenne sopravvissuta all’ospedale di Locri. (Agi)

LEGGI ANCHE: Tragico incidente sul lavoro nel Vibonese, muore un operaio

Incidente stradale a Mileto: coinvolte tre auto

Incidente stradale a Cessaniti: auto si ribalta su un fianco

Incidente stradale a Portosalvo: ferito un motociclista, interviene l’elisoccorso