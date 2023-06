Rombiolo, dieci cagnolini abbandonati in un sacco: nulla da fare per quattro

Cagnolini chiusi in un sacco legato con dello spago e abbandonato lungo una strada. E’ quanto trovato nel territorio comunale di Rombiolo, a pochi passi dal Santuario e dal rifugio per animali “L’Oasi di Carla”. A trovarli, casualmente, una signora che si trovava di passaggio lungo la strada che porta al centro abitato. Insospettita dal sacco “in movimento” si è avvicinata per vedere di cosa si trattasse, sospettando sin da subito un possibile abbandono di cani o gatti. Sospetto risultato non solo fondato ma che si è rivelato straziante e, per certi aspetti, macabro. Dieci cagnolini di appena qualche settimana di vita erano infatti stati chiusi in un sacco e abbandonati in strada. Quattro morti e sei sopravvissuti. “Ho provato un sentimento di tenerezza e rabbia al tempo stesso per il gesto di qualche individuo senza cuore – ha spiegato la donna – e mi sono subito attivata per soccorrerli e chiedere aiuto ai gestori del rifugio “L’Oasi di Carla” i quali si sono prontamente precipitati sul posto”. I sei cuccioli sopravvissuti erano in condizioni disperate, uno dei quali faceva fatica a staccarsi dagli altri cagnolini morti. “Una scena straziante – ha dichiarato la soccorritrice – impensabile, inaccettabile e ingiusta”. Rifocillati celermente con dell’acqua, i cagnolini sopravvissuti sono stati trasportati subito al rifugio dove hanno ricevuto le prime cure. “Gli amici a quattro zampe – hanno fatto sapere – sono in ripresa e sono accuditi amorevolmente”. Incomprensibile rimane il gesto di chi ha deciso di disfarsi degli animali chiudendoli in un sacco e abbandonandolo per strada.

