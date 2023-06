Vibo: questore dispone nuova chiusura per sala giochi e scommesse

Nel corso di servizi disposti dal questore di Vibo Valentia mirati al controllo dei luoghi ove vengono praticati il gioco e le scommesse, la Squadra Mobile e la Divisione di polizia amministrativa, hanno effettuato serrati controlli nei confronti degli esercizi situati in città Nel corso dei controlli l’attenzione è stata concentrata su un esercizio pubblico dove più volte, nel corso dei mesi, sono stati identificati molteplici soggetti gravati da precedenti di polizia in materia di armi, reati contro la persona, reati contro il patrimonio, nonché già destinatari di misure di prevenzione personali, come l’avviso orale. Il questore ha così emesso un provvedimento di chiusura per giorni 15 di un esercizio commerciale, sospendendone la licenza e ordinando l’immediata chiusura. A seguito della notifica del provvedimento, i titolari aveva proposto istanza di accoglimento della misura cautelare dinanzi al Tar che, in un primo momento, era stata accolta sospendendo l’efficacia del provvedimento del Questore. Successivamente, il Tar ha però pronunciato, nel merito, ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, per cui in data odierna personale della Questura ha notificato un nuovo provvedimento del questore di sospensione della licenza con contestuale chiusura del locale.

