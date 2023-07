Incidente in autostrada nel Vibonese, auto si schianta in galleria

Incidente in autostrada nella galleria nei pressi dello svincolo di Mileto. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è sbandata andando a schiantarsi con la fiancata, lato passeggero, contro il muro della galleria. A prestare i primi soccorsi è stato un medico di passaggio che ha allertato i sanitari del 118 che sono giunti sul posto con un’ambulanza proveniente da Soriano. Ingenti i danni all’auto (ancora in corso di quantificazione), ma fortunatamente il conducente è rimasto quasi del tutto illeso.

LEGGI ANCHE: Tragico incidente sul lungomare di Joppolo, morta 68enne

Incidente stradale a Vibo: motociclista trasferito in elisoccorso a Lamezia

Precipita dal secondo piano a Vibo, trasferito in elisoccorso a Catanzaro