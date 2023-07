Controlli in locali e attività nelle frazioni costiere di Vibo, sanzioni e una chiusura

Per un noto ristorante è scattata la chiusura di parti della cucina per mancanza di autorizzazione. Sanzioni per un totale di 11mila e 250 euro

A seguito di controlli predisposti presso esercizi pubblici da parte della polizia di Stato e locale sono state disposte sanzioni e una chiusura. Le attività si sono concentrate in locali siti nelle frazioni marine di Vibo Valentia. Durante le verifiche in un noto ristorante ove, in un chiosco al suo interno, si effettuava la somministrazione di alimenti e bevande in assenza di regolare licenza, è stata applicata una sanzione amministrativa di 5000 euro. In più è stata ordinata l’immediata chiusura di alcune parti della cucina per mancanza di autorizzazioni. In diverso controllo avviato presso un esercizio di street food è stato riscontrato che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, avveniva in maniera totalmente abusiva. Il suolo pubblico inoltre veniva occupato con diverse sedie e tavolini in assenza totale della regolare autorizzazione. Comminata una sanzione di 6250 euro.

