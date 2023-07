Nicotera, mancata erogazione dell’acqua: il sindaco denuncia la manomissione della rete

Il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco

“La mancata erogazione di acqua, a danno dei cittadini residenti a Nicotera scalo, non è stata causata da un guasto, come accertato dal responsabile della ditta di manutenzione del servizio idrico comunale, bensì dalla chiusura di una leva di comando della rete idrica, posta in un apposito pezzetto”. E’ quanto afferma il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, a mezzo social. Il primo cittadino parla di un “sabotaggio in piena regola” e precisa che dell’accaduto “saranno informate le forze dell’ordine con una dettagliata denuncia di quanto accaduto. Ma non è tutto, perchè Marasco lascia intendere chiaramente che l’episodio sarebbe collegato a una campagna diffamatoria contro la sua amministrazione comunale “dobbiamo registrare, con amarezza, – dichiara – che dopo la campagna diffamatoria, già denunciata nella giornata di ieri, oggi si è passati a un sabotaggio vero e proprio, ai danni dei cittadini, da parte di qualche criminale che vuole mettere in cattiva luce la nostra amministrazione. Ma come già detto noi non ci lasciamo intimidire”. Il sindaco, nei giorni precedenti all’accaduto, sempre attraverso i social aveva dato conto di una “ignobile campagna diffamatoria scatenata da alcune settimane da taluni soggetti”, aggiungendo che se la stessa “è finalizzata a intimidirmi o a farmi recedere dalle scelte fatte nella veste di sindaco, vi comunico che potete mettervi l’animo in pace: i no pronunciati in passato rimarranno tali”. Insomma, per Marasco, vi è in atto un inutile tentativo da parte di qualcuno teso a denigrare il suo operato.

