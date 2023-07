Migranti, 77 persone a bordo della Rise Above assegnate al porto di Vibo Marina

La nave della Ong ha messo in sicurezza sette imbarcazioni in un'operazione durata oltre 13 ore e, in coordinamento con le autorità italiane, ha preso a bordo i profughi di due barconi

È stato assegnato il porto di Vibo Marina alla “Rise Above” di Mission lifeline con 77 migranti a bordo, tra cui dici donne, un bambino e un neonato. Una donna incinta di nove mesi e altre due persone sono state evacuate. «Vibo Valentia dista più di 40 ore di macchina e 350 miglia nautiche: una ulteriore sofferenza per le persone stremate», afferma la Ong. La nave ha messo in sicurezza un totale di sette imbarcazioni in un’operazione di oltre 13 ore e, in coordinamento con le autorità italiane, ha preso a bordo le persone di due imbarcazioni. Poco dopo la nave è entrata nella zona Sar al largo di Lampedusa. Quindi la decisione delle autorità italiane circa il “porto sicuro” individuato in quello di Vibo Marina.

