Coltivava 22 piante di marijuana in casa, scoperto dalla polizia a Bivona

Aveva pensato di piantumare in alcuni vasi 22 piante di marijuana, ma non aveva fatto i conti con i controlli della Squadra Mobile di Vibo Valentia. Nel corso di una perquisizione, i poliziotti hanno così scoperto a Bivona la sostanza stupefacente per un peso complessivo di oltre cinque chili, oltre a strumenti e prodotti utili per la coltivazione delle piante. Nell’abitazione di Fortunato Sorrentino, 60 anni, di Bivona, sono stati trovati anche due involucri in plastica contenenti dosi di marijuana già confezionate e pronte per la vendita, oltre ad altro materiale da confezionamento. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e per il 60enne è scattato l’arresto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

