Marijuana a Tropea: una denuncia e una segnalazione alla Prefettura

Continuano i sequestri di sostanze stupefacenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia. In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare lo spaccio di marijuana, un giovane è stato trovato a Tropea in possesso di 40 grammi di sostanza stupefacente. La marijuana è stata trovata anche nell’abitazione del giovane, suddivisa in buste in plastica e già pronta per essere spacciata. Da qui la denuncia alla Procura di Vibo Valentia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Altro soggetto di Tropea è stato invece trovato con addosso una dose di sostanza stupefacente e per questo alla Prefettura di Vibo per uso personale.

Spaccio e detenzione di marijuana nel Vibonese: una denuncia e due segnalazioni

