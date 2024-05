Arte, fede e tradizioni, a Santa Domenica di Ricadi torna l’Infiorata

La manifestazione, in programma in occasione del Corpus domini, mobilita i volontari dell’associazione “Un fiore per Gesù”. Le vie del paese saranno abbellite con suggestivi tappeti floreali

Fiori, arte e fede. Tornano, in occasione del Corpus domini, le infiorate nel Vibonese. Manifestazioni religiose molto sentite dalle comunità che si adoperano, settimane prima dell’evento, nella programmazione dei disegni da realizzare sull’asfalto. Piccole opere d’arte realizzate con materiale vegetale in occasione della solennità. Tra gli appuntamenti in programma, spicca l’evento a Santa Domenica di Ricadi. «Come da 19 anni, il Gruppo di preghiera “La Casa del Padre di Santa Domenica”, ora associazione “Un fiore per Gesù” festeggia il Corpus Domini, festa religiosa in onore dell’Eucaristia. Quest’anno – annunciano – la festività ricorrerà il 2 di giugno e la nostra via Sant’Anna ritorna ad essere un tappeto di mille colori meravigliosi».

I tappeti floreali vengono realizzati «non solo da artisti ma anche da persone semplici che vogliono omaggiare il passaggio di Gesù». I membri del sodalizio spiegano: «Le composizioni dei disegni nascono dal cuore, dall’impegno, dalla passione di tutti i partecipanti che danno vita a quello spirito di collaborazione, buonumore, allegria che tanto si è atteso nella nostra comunità». Il tema di quest’anno sarà: “Il Padre si compiace nel Figlio per mezzo dello Spirito Santo”. Tra i “quadri” che prenderanno vita dalle mani degli infioratori: “L’annunciazione”, “La Sacra famiglia”, “Gesù nel tempio”, “I miracoli di Gesù”. Infine i membri dell’associazione invitano alla partecipazione: «Ci sarà tanto lavoro ma insieme ce la faremo».