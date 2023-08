Vena Superiore, entra in una casa con una spranga di ferro e la devasta: fermato

Colto in flagranza di reato è stato portato in caserma. In precedenza aveva anche danneggiato alcune auto

Notte di ordinaria follia a Vena Superiore, frazione di Vibo Valentia. Un cittadino di origini romena, armato con una spranga di ferro, ha prima danneggiato alcune auto, poi si è introdotto in un appartamento e ha completamente distrutto alcuni mobili e oggetti tentando inoltre di dare fuoco alla cucina. I proprietari della casa, marito e moglie, sono stati allertati dalla nipote che abita vicino. Giunta sul posto, la coppia ha trovato i carabinieri, gli agenti della polizia e i vigili del fuoco che hanno spento il rogo prima che si espandesse per tutta la casa. Il romeno, colto in flagranza di reato, è stato portato in caserma. La proprietaria dell’abitazione ancora sotto choc chiede maggiori controlli: «ho rischiato di perdere la casa».

LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta: gli incontri riservati tra il latitante Crea di Rizziconi e il boss Luigi Mancuso

Ubricaco aggredisce la figlia stringendole le mani al collo: arrestato 50enne in Calabria

Capo Vaticano, gravi violazioni igienico sanitarie in un villaggio turistico: sanzionati i titolari