Incidente mortale sulla Jonio-Tirreno, domani a Nicotera i funerali di mamma e figlia

Si svolgeranno domani alle ore 10:30 nella concattedrale Santa Maria Assunta di Nicotera, i funerali di Antonella Teramo e della figlia – la piccola Maya Campennì di 3 anni e 4 mesi – decedute domenica pomeriggio nel terribile incidente stradale lungo la superstrada Jonio-Tirreno all’altezza dello svincolo di Melicucco. La bimba è venuta meno appena giunta al Pronto Soccorso dell’ospedale di Polistena, mentre la mamma – l’avvocato di San Calogero Antonella Teramo, che proprio domenica aveva compiuto 36 anni – è morta sul colpo. Si trovavano a bordo della Bmw alla cui guida c’era Domenico Teramo, fratello di Antonella, unitamente alla compagna Valentina Crudo e alla bimba dei due, la piccola Fatima di appena 4 anni, cugina della bimba volata in cielo. Fatima si trova ricoverata al Policlinico di Messina – dove i medici ce la stanno mettendo tutta per tenerla in vita – mentre destano qualche preoccupazione anche le condizioni del padre, Domenico Teramo, ricoverato all’ospedale di Polistena. Ancora più serie le condizioni di Valentia Crudo che si trova ricoverata in coma agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria dove è stata sottoposta ad un delicato intervento alla milza. I sindaci di San Calogero e Nicotera hanno intanto proclamato il lutto cittadino. Il marito di Antonella Teramo e padre della piccola Maya – Giuseppe Campennì – è infatti originario proprio di Nicotera dove era ritornato insieme a moglie e figlia dalla Lombardia per trascorrere un periodo di ferie insieme alla famiglia. Le famiglie di Domenico e Antonella Teramo avevano deciso domenica di far visita alle cascate di Bivongi, nella Locride, e Giuseppe Campennì si era posto alla guida dell’auto della cognata – Katia Teramo – in quanto le due cuginette volevano viaggiare insieme. Poi l’incidente frontale tra la Bmw e l’Alfa Romeo Giulietta guidata da Domenico Politi, un giovane di 39 anni di Cittanova che gestiva con successo una pizzeria a Taurianova ed era da tutti ben voluto. Anche per lui non c’è stato nulla da fare. E’ toccato a Giuseppe Campennì cercare di prestare i primi soccorsi alla moglie Antonella, alla figlia Maya, alla nipote Fatima, a Valentina Crudo e a Domenico Politi, avendo assistito in diretta all’incidente. Valentina (nota speaker radiofonica) ed il suo compagno Domenico Teramo si sarebbero dovuti sposare domenica.

