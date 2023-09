Inchiesta Maestrale-Cartagho, la conferenza stampa di Gratteri in diretta su Il Vibonese -Video

Sono in tutto 84 le misure cautelari eseguite nell'intero territorio nazionale: 29 persone sono finite in carcere, 52 ai domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In diretta, dalle ore 11:00, sul nostro sito Il Vibonese.it e sulla pagina facebook, la conferenza stampa del procuratore Nicola Gratteri sul maxi blitz che stamani ha portato all’arresto di 81 persone. Le attività sono state portate avanti dai carabinieri del Comando di Vibo Valentia. L’inchiesta “Maestrale – Carthago” è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Gratteri. Sono in tutto 84 le misure cautelari eseguite nell’intero territorio nazionale: 29 persone sono finite in carcere, 52 ai domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

