Inchiesta Maestrale: la Camera Penale di Vibo esprime vicinanza all’avvocato Sabatino

I penalisti vibonesi manifestano rispetto per la magistratura e sono certi che il loro collega dimostrerà la sua estraneità rispetto ai fatti contestati

I componenti della Camera Penale “F. Casuscelli” di Vibo Valentia attraverso una nota stampa “esprimono affetto e vicinanza al collega Francesco Sabatino per la vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. Manifestano, parimenti, rispetto sia delle Istituzioni che della Magistratura nel suo complesso, certi che Francesco, dimostrerà la sua estraneità rispetto ai fatti contestati. L’auspicio è che questa triste vicenda possa concludersi nel più breve tempo possibile e che venga così restituita la serenità al collega ed alla sua famiglia“. L’avvocato Francesco Sabatino è stato raggiunto ieri da ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione della Dda di Catanzaro denominata Maestrale-Carthago.

