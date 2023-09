Maestrale-Carthago: Riesame annulla ordinanza per 50enne di Briatico

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, in accoglimento delle richieste avanzate dagli avvocati Giovanni Vecchio e Sandro D’Agostino, ha rimesso in libertà Fausto Melluso, 50 anni, di Briatico, coinvolto nell’operazione Maestrale-Carthago. L’annullamento riguarda i due capi di incolpazione cautelare (estorsioni aggravate dalle modalità mafiose) che avevano raggiunto l’indagato, ritenuto dall’accusa come l’anello di congiunzione del clan di Briatico con il villaggio turistico Green Garden, presso il quale il Melluso era assunto quale manutentore. Secondo l’accusa, l’indagato avrebbe imposto alla dirigenza del villaggio l’assunzione di dipendenti e fornitori. Il Melluso aveva contestato le accuse già durante l’interrogatorio di garanzia, durante il quale aveva reso dichiarazioni in merito ai fatti contestati. La difesa ha corroborato le dichiarazioni attraverso indagini difensive e da qui l’annullamento dell’ordinanza.

