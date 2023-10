Dramma a Reggio Calabria, cacciatore trovato morto in una scarpata

Il corpo di un sessantenne che risultava disperso, è stato ritrovato ieri sera a Reggio Calabria. Il cadavere è in fondo a un crepaccio profondo 50 metri nel territorio della frazione pedemontana di Trunca. L’allarme era stato lanciato quando la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria è stata allertata per la ricerca di un uomo irrintracciabile da ieri mattina dopo essere uscito per una battuta di caccia. Dopo ore di ricerca, l’uomo è stato trovato cadavere in fondo alla scarpata. Le operazioni di recupero sono state difficoltose a causa dell’orografia del territorio e dell’impervietà del crepaccio. Avvertito il magistrato di turno alla Procura, al momento risultano ignote le cause dell’incidente. (Ansa)

