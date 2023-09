Scontro moto-auto a Crotone: morta bimba di otto anni

La piccola era ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Gravi anche le condizioni del conducente dello scooter

Non ce l’ha fatta Annamaria Calabretta, la bimba di otto anni, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Crotone. La piccola è morta all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro dove era ricoverata in gravissime condizioni. Era a bordo di un motociclo condotto dal compagno della madre, un crotonese di 32 anni, che era andato a prenderla all’uscita di scuola. Fatale lo scontro con una Suzuky Swift condotta da V. P. , 48 anni. L’impatto è stato violentissimo. Conducente e bimba sono finiti dalla parte opposta della carreggiata sbattendo sull’asfalto. Entrambi indossavano il casco. La dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti.

