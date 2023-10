Assunzioni irregolari in locali di Tropea e Ricadi: sanzioni da parte della polizia

La Polizia di Stato, su disposizione del questore di Vibo Valentia, ha ulteriormente intensificato i controlli per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sul territorio, con particolare riguardo alle zone costiere dove ancora si registra un notevole afflusso di turisti. A Tropea il Posto Fisso della Polizia di Stato, solo nell’ultima settimana, ha effettuato serrati controlli identificando 557 persone e controllando 321 veicoli. Nel corso di tali accertamenti sono state elevate molteplici sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada quali la guida senza patente o senza copertura assicurativa. Sono stati poi effettuati diffusi controlli a locali ed esercizi commerciali, anche con la collaborazione dell’U.p.g.s.p. e della Pasi della Questura, al fine di verificare l’osservanza della normativa di settore, tesa ad assicurare la salubrità degli ambienti nonché l’incolumità personale dei cittadini. Nel corso dei controlli ai locali sono stati quindi sanzionati due esercizi pubblici: una nota discoteca sita nel territorio comunale di Ricadi, multata per circa 22 mila euro, e un bar di Tropea è sanzionato per 60 mila euro. Entrambi i locali presentavano assunzioni di dipendenti non regolari.

LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta nel Vibonese: la Dda chiude l’inchiesta per 285 indagati – NOMI/FOTO