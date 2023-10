Migranti: in 48 sbarcano al porto di Vibo Marina, quattro i morti

Operazioni di sbarco in corso al porto di Vibo Marina per la nave “Sea-Eye 4” con a bordo 48 persone salvate al largo delle acque libiche mentre si trovavano a bordo di un gommone che rischiava di capovolgersi. Sul gommone si trovava a bordo anche una donna incinta che è stata fatta sbarcare a Lampedusa e che ha perso il bimbo che aveva in grembo. Dopo le procedure di identificazione, i migranti verranno trasferiti in centri di accoglienza ubicati in Molise ed Umbria. A bordo della nave anche i cadaveri di quattro persone annegate in mare. Tre i feriti gravi. L’operazione di salvataggio è stata particolarmente difficile, anche per via delle minacce da parte della guardia costiera libica di voler attaccare l’equipaggio della ong tedesca. La nave era intervenuta venerdì dopo la segnalazione da parte di alarm phone di un’imbarcazione con persone in mare, ma la guardia costiera libica ha dato istruzioni via radio alla Sea Eye 4 di allontanarsi dalla scena altrimenti sarebbero stati attaccati. Mentre la guardia costiera libica cercava di tirare fuori le persone dall’acqua, il gommone si è staccato dalla nave capovolgendosi. Nelle ore successive l’Italia ha dato istruzioni alla Sea-Eye 4 di procedere all’evacuazione medica a Lampedusa e poi di navigare verso il porto di Vibo Marina per sbarcare le restanti 48 persone soccorse. Sul posto a seguire le operazioni di sbarco – coordinate dalla Prefettura e dalla Questura di Vibo – ci sono le forze dell’ordine, mentre a soccorrere i feriti son presenti i sanitari del locale ospedale, la Protezione civile, i vigili del fuoco, i volontari della Croce rossa e di diverse associazioni.

