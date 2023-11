Annullata in appello la sorveglianza speciale a 64enne di Cessaniti

Antonino Barbieri

La Corte d’Appello di Catanzaro ha annullato il decreto della sorveglianza speciale per la durata di cinque anni applicata nei confronti di Antonino Barbieri, 64 anni, di Cessaniti, alias “Camera”. Il ricorso accolto è stato presentato dall’avvocato Giuseppe Bagnato. In particolare il Tribunale di Catanzaro aveva applicato la sorveglianza speciale per la durata di 5 anni, così accogliendo la richiesta della Dda di Catanzaro che ha valorizzato le risultanze investigative del processo Rinascita Scott che vede coinvolto Antonino Barbieri quale imputato del reato di associazione mafiosa in quanto ritenuto esponente dell’omonimo clan collegato al locale di ‘ndrangheta di Zungri al cui vertice viene collocato il boss Peppone Accorinti, cognato di Barbieri. Avverso la decisione di primo grado il difensore ha proposto ricorso in appello chiedendo la revoca della sorveglianza speciale, specificando che nella fase cautelare del processo Rinascita Scott, la misura custodiale in carcere – cui il Barbieri era stato sottoposto – era stata annullata dal Tribunale del Riesame di Catanzaro, anche in considerazione dell’epoca remota degli elementi indiziari a lui riferibili. Tuttavia la Corte d’Appello ha poi confermato la decisione del Tribunale, ma in seguito la Cassazione accogliendo i rilievi di legittimità sollevati nel ricorso dall’avvocato Giuseppe Bagnato ha annullato la decisione della Corte d’Appello, ordinando che venisse disposto un nuovo giudizio all’esito del quale è stata ora revocata la sorveglianza speciale per Antonino Barbieri. Nell’ambito del maxiprocesso Rinascita Scott, la Dda di Catanzaro ha formulato nei suoi confronti una richiesta di condanna a 20 anni di reclusione. Resta detenuto in carcere per l’inchiesta Maestrale-Carthago.

