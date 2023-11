Maltempo a Mileto, lampione finisce piegato sulla pubblica via

Disagi e pericoli a Mileto a causa del maltempo. Un lampione si è in particolare spezzato in due danneggiando leggermente un’auto parcheggiata sulla pubblica via. Al momento in zona soffiava un forte vento. A causa dell’incidente, la zona è rimasta senza corrente elettrica. Sul posto i carabinieri della locale stazione, vigili urbani e la società titolare della manutenzione del servizio elettrico. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno quindi circoscritto l’area, mentre i tecnici sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e ripristinare l’erogazione dell’energia elettrica. Fortunatamente in quel momento non transitava nessun pedone e nessuna automobile. La zona dove è caduto il lampione è in ogni caso molto trafficata e si trova a qualche centinaio di metri dalla scuola elementare, oggi chiusa.

