Incidente a Piscopio, auto contro camion per la raccolta dei rifiuti: un ferito

Un incidente stradale tra un’auto e un camion che si occupa della raccolta dei rifiuti è avvenuto poco fa nella frazione di Piscopio, lungo via Mesima. Lo scontro, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, ha provocato diverse ferite al conducente dell’auto. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. La circolazione, in entrambe le direzioni di marcia è momentaneamente bloccata. Un altro incidente grave è avvenuto ieri sempre a Piscopio. Per cause ancora in corso di accertamento, un pedone è stato travolto da un’auto in transito sempre lungo via Mesima. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, viste le condizioni critiche del ferito, hanno attivato l’elisoccorso. Il paziente è stato trasferito all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

LEGGI ANCHE: Grave incidente a Piscopio, auto travolge pedone: interviene l’elisoccorso