Maestrale: Cassazione annulla con rinvio per Francesco Zungri di Briatico

Annullata con rinvio dalla quarta sezione penale della Cassazione l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro emessa nell’ambito del procedimento “Maestrale-Carthago” e che interessa l’indagato Francesco Zungri, 63 anni, di Briatico, difeso dall’avvocato Luigi La Scala del Foro di Vibo Valentia. Per Zungri, limitatamente al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, era già intervenuto annullamento in sede di Tribunale del Riesame di Catanzaro, con sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, rimanendo immutato il quadro di gravità indiziaria per i reati di traffico illecito di influenze, intestazione fittizia di beni, truffa aggravata e corruzione. Tale decisione è stata però impugnata dall’avvocato La Scala in Cassazione, il cui ricorso è stato accolto con rinvio per un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale del Riesame al dine di una disamina adeguata dei rimanenti titoli custodiali. Nei confronti di Francesco Zungri la Dda di Catanzaro – unitamente ad altri 284 indagati – ha chiesto al gup il rinvio a giudizio.

LEGGI ANCHE: Maestrale: Cassazione annulla con rinvio ordinanza per i Bonavita di Briatico