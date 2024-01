Inchiesta Anas, replica del sindacalista Cavallaro (non indagato)

Riguardo l’articolo apparso oggi sulla nostra testata (Leggi qui: Inchiesta Anas, ecco l’intercettazione integrale tra il leader della Cisal Cavallaro e i Verdini) con rimando per la continuazione al pezzo pubblicato su LaCnews24 (Leggi qui: Appalti Anas, l’intercettazione integrale tra Cavallaro e i Verdini. L’ex senatore Denis: «Il sindacalista vuole collaborare con noi») arriva la replica del segretario nazionale della Cisal Francesco Cavallaro. Cavallaro sottolinea «che nell’ordinanza emessa nell’indagine relativa agli appalti Anas non esiste il mio nome» e rileva «che la mia conversazione con Verdini non ha avuto nulla di “sibillino” e, soprattutto, non ha avuto – e non ha – alcuna importanza nell’indagine della Procura di Roma, con la conseguenza che per tale conversazione vale il divieto di pubblicazione recentemente introdotto dal legislatore». Precisa, inoltre, di non dover giustificare la sue parole e i suoi incontri e di non permettere «ad un giornalista di fare riferimenti capziosi per farmi apparire, falsamente, come parte di un “sistema”». Sin qui la replica del segretario della Cisal. Per parte nostra precisiamo che la scelta di pubblicare integralmente la conversazione tra Cavallaro e i Verdini (Tommaso e Denis) è legata proprio alla volontà di evitare riferimenti a parti estrapolate che avrebbero potuto apparire capziosi. Nel servizio e nella titolazione abbiamo evidenziato che il segretario della Cisal è estraneo all’inchiesta e non indagato. Sono gli investigatori a ritenere «importante» la conversazione finita nei brogliacci, conversazione della quale abbiamo dato conto per diritto di cronaca. Infine, riguardo al riferimento alla legge bavaglio e ai divieti di pubblicazione degli atti giudiziari, il dibattito – per quanto l’esito possa apparire scontato – è ancora in corso. (p.p.p.)