Rombiolo, l’amministrazione comunale denuncia episodi di vandalismo

“Nel periodo natalizio, le città si riempiono di luci e decorazioni che creano un’atmosfera magica e gioiosa. Purtroppo, però, non mancano episodi di vandalismo che minano questo spirito e danneggiano non solo l’aspetto della nostra piccola realtà, ma anche il senso di comunità e di condivisione che il Natale porta con sé”. E’ quanto denuncia l’amministrazione comunale di Rombiolo che prosegue: “A poco più di un mese dalla sua inaugurazione, è stata presa di mira l’aiuola adottata dalla Schola Cantorum don Raffaele Lagadari. Nello specifico sono state strappate le luminarie che la abbellivano. Un piccolo spazio curato con tanto sacrificio. Una bravata che dimostra l’assenza di valori basilari. Si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti dei volontari che si sono impegnati con amore e passione a riprendere e curare l’intera area verde, di quanti generosamente hanno aiutato nelle spese, ma anche nei confronti di tutti i concittadini, perché si tratta di un bene “comune” e noi siamo comunità”. L’amministrazione, inoltre, aggiunge che il “gesto inqualificabile” non è purtroppo isolato. “Qualche settimana fa, infatti, – prosegue – è stata danneggiata anche l’area verde adottata dall’associazione Caravate che si trova poco distante. Il nostro augurio è che ci sia una maggiore consapevolezza di quanto sia fondamentale educare al rispetto e alla tutela dell’ambiente e della bellezza urbana. Ai giovani stessi raccomandiamo di denunciare a gran voce tali bassezze e a loro ci rivolgiamo con le parole di Nelson Mandela: “A volte spetta a una generazione l’essere grande. Voi potete essere quella grande generazione”, ha concluso l’amministrazione comunale di Rombiolo.

