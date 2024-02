Mileto, ritorna al suo posto la scultura raffigurante il volto di Nicholas Green

È stata ricollocata al suo posto la scultura in terracotta che, all’entrata del parco urbano di Mileto, ritrae il volto di Nicholas Green. La lastra marmorea che la contiene è stata posizionata in loco il 5 ottobre scorso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, nel corso della cerimonia per la “Giornata della legalità” in cui l’area verde attrezzata è stata intitolata allo sfortunato ragazzo statunitense, ucciso il 29 settembre del 1994 sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria in un fallito tentativo di rapina. L’auto su cui viaggiava, l’allora bimbo di 7 anni, era stata presa a noleggio dai genitori Reginald e Maggie Green. A bordo, anche la sorellina Eleanor. I familiari in quei frangenti decisero di donare gli organi del proprio figlio, dando una grande testimonianza di altruismo. La mattina dello scorso 11 gennaio la scultura, opera del maestro vibonese Antonio La Gamba, è stata ritrovata in frantumi per terra. Sull’episodio il Comune ha prontamente sporto regolare denuncia contro ignoti presso la locale stazione dei carabinieri. Sul posto, poco dopo il verificarsi dell’accaduto, si è recato anche l’autore dell’opera, il quale oggi, dopo averla prelevata, riparata e restaurata, ha provveduto a riposizionarla con grande accortezza sulla lastra marmorea dove si trovava originariamente, con su incisa la significativa scritta: “Ho seminato più di un fiore, ho seminato vite, ho seminato amore”. Sull’accaduto, come detto, indagano i carabinieri della locale stazione, che all’indomani hanno anche provveduto a prelevare le immagini prodotte da una telecamera a circuito chiuso situata all’esterno di una vicina abitazione privata. Sul fatto si mantiene ancora oggi il massimo riserbo.

