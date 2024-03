Arto mozzato ritrovato sulla spiaggia di Santa Maria di Ricadi, indagini

Un arto amputato all’altezza della caviglia e all’interno di una scarpa con una calza è stato trovato da un passante sulla spiaggia di Santa Maria di Ricadi in località Petrario. Sul posto si sono portati quindi i carabinieri della Stazione di Spilinga, guidati dal maresciallo Giuseppe Cozzo, che hanno avviato le indagini. Sarà necessario l’esame del Dna per risalire all’identità della persona scomparsa, annegata o uccisa. Non si esclude l’arto possa appartenere a qualche migrante e le correnti abbiano spinto ciò che rimane dell’arto sino alla spiaggia di Santa Maria. Da rilevare che indumenti simili (calza con frammenti ossei) erano stati recuperati a Capaccio Paestum (Salerno) domenica scorsa da un turista che aveva fatto la macabra scoperta. Gli investigatori, dunque, ipotizzano che gli arti riemersi in Campania e Calabria possano appartenere alla stessa persona.

