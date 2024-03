Incidente nelle Serre vibonesi, l’Anas sul posto per il ripristino della viabilità

Incidente stradale lungo la Nsa 572, ex strada Statale 110, in un tratto ricadente nel territorio comunale di Serra San Bruno in direzione Monte Cucco e Monte Pecoraro. Non ancora chiara la dinamica del sinistro, nè i mezzi coinvolti o la presenza di feriti. Sul posto è intervenuto, al momento, il solo personale dell’Anas per mettere in sicurezza l’area e procedere al ripristino della viabilità. L’incidente si è verificato al chilometro 39 ed è stato necessario bloccare il transito in entrambe le direzioni. La circolazione è deviata su strade locali.

