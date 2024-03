Truffe agli anziani e non solo, i carabinieri di Joppolo incontrano i cittadini

Incontro dei militari della locale Stazione per mettere in guardia contro esperti truffatori che agiscono con metodi sempre più sofisticati

Il comandante della Stazione carabinieri di Joppolo, maresciallo Antonio Di Stefano, insieme ai suoi militari dell’Arma, nell’ambito della lotta contro le truffe che minacciano la serenità delle famiglie, hanno incontrato giovani e anziani nella sala consiliare del Comune per informarli e sensibilizzarli sulle possibili minacce. L’iniziativa mira a proteggere soprattutto gli anziani dalle insidie dei truffatori – che si sono nel tempo evoluti con stratagemmi usando perfino l’intelligenza artificiale – illustrando le tattiche e gli espedienti utilizzati dai truffatori ed offrendo il proprio supporto agli anziani per proteggerli da eventuali inganni. I carabinieri hanno proiettato immagini e fatto ascoltare esperienze di truffe già realizzate o sventate grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Il comandante dei carabinieri della Stazione di Joppolo ha poi invitato a telefonare al 112 in caso di qualunque dubbio di trovarsi dinanzi ad un possibile truffatore. Il sindaco Giuseppe Dato ha ringraziato i carabinieri per questa importante iniziativa che ha particolarmente interessato i tanti cittadini intervenuti.

