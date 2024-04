Maestrale: ritorna in libertà il figlio del defunto broker della cocaina di San Calogero

Francesco Barbieri

Ritorna in totale libertà Francesco Barbieri, 36 anni, di San Calogero, imputato dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia nel maxiprocesso nato dall’operazione Maestrale-Carthago. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro – in accoglimento di un ricorso degli avvocati Sergio Rotundo e Mariantonietta Iorfida – ha infatti annullato l’ordinanza di custodia cautelare ordinando l’immediata scarcerazione di Francesco Barbieri. Nel processo nato dall’operazione Maestrale-Carthago è imputato per il reato di concorso in tentata estorsione (aggravata dalle modalità mafiose) insieme al boss Giuseppe Accorinti di Zungri, Michele Galati di Mileto e Domenico Cichello di Filandari. Secondo la Dda di Catanzaro avrebbero cercato di costringere Giuseppe Barone, acquirente di alcuni terreni da destinare alla coltivazione di ulivi, a versargli una cospicua somma di denaro. La condotta contestata copre un arco temporale che va dal 24 marzo 2018 al 30 gennaio 2019. Francesco Barbieri è il figlio di Vincenzo Barbieri, il broker internazionale della cocaina ucciso nel marzo 2011 a San Calogero e il cui omicidio è rimasto – ad oggi – impunito.

