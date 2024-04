Maestrale, Olimpo, Imperium: ecco le richieste di pena della Dda nel processo in abbreviato

Antonino Accorinti

Terminata con le richieste di condanna la requisitoria della Dda di Catanzaro per i 91 imputati che hanno scelto il rito abbreviato nell'ambito del procedimento penale nato dalle operazioni antimafia Maestrale-Carthago, Olimpo e Imperium, seguite rispettivamente sul campo dai carabinieri, dalla polizia e dalla Guardia di finanza. Nell'aula bunker di via Paglia a Catanzaro, le richieste sono state formulate dinanzi al gup distrettuale Paolo Agosto dai pm della Dda di Catanzaro Antonio De Bernardo, Andrea Buzzelli, Annamaria Frustaci e Irene Crea. Tra gli imputati sotto processo con il rito abbreviato ci sono anche: l'ex presidente della Provincia di Vibo Andrea Niglia (accusato di truffa aggravata dalle finalità mafiose per un pubblico concorso);il sindacalista Gianfranco La Torre (che è anche esponente di Forza Italia ed ex consigliere comunale a Ricadi e provinciale a Vibo); gli avvocati del Foro di Vibo Giacomo Franzoni e Francesco Sabatino. Queste le singole richieste formulate dalla Dda di Catanzaro: 20 anni ACCORINTI Antonino detto "Nino", di Briatico nato il 15-04-1956; 4 anni, 7 mesi e 10 giorni ACCORINTI Antonio detto "Fraguleja", di Briatico, 8-08-1980, collaboratore di giustizia; 2 anni e 6 mesi ARCURI Maria Eugenia Grazia, nata a Nicotera il 02-07-1965; 6 anni ANASTASI Pasquale, nato Rizziconi il 13-11-1951; 9 anni ANELLO Rocco, di Filadelfia, 3-02-1961; 2 anni ASCONE Concetta, nata il 25-02-1968, di Limbadi; 9 anni ANELLO Tommaso, di Filadelfia, 28-05-1964; 8 anni BARBA Vincenzo, alias "Musichiere", di Vibo Valentia, nato il 14-04-1952; 15 anni BARTONE Domenico, nato il 22-08-1968, di Mileto; 14 anni BONACCURSO Antonio, di Briatico, nato il 20-10-1984; 8 anni CAREGLIO PAOLO, nato il 13-9-1985, di Briatico; 2 anni e 6 mesi CUPITO' Alessio Natale, nato il 23-12-1986, residente a Nicotera; 10 anni CUPITO' Domenico, alias "Pignuni" nato il 04-05-1959, di Nicotera; 2 anni e 6 mesi CUPITO' Francesco, nato il 31-05-1992, di Nicotera; 2 anni e 6 mesi CUPITO' Simone, nato il 05-12-1996, residente a Nicotera; 14 anni FERRARO Giuseppe, nato il 4-01-1994, di Brattirò, frazione di Drapia; 8 anni l'avvocato FRANZONI Giacomo inteso Gianfranco, nato il 27-01-1963, di Briatico; 20 anni GALATI Michele, nato 1-11-1980, di Mileto; 4 anni GALATI Salvatore Domenico, nato Vibo Valentia il 25-04-1967, domiciliato a Lamezia Terme; 18 anniIL GRANDE Carmine, nato il 19 ottobre 1959, di Parghelia; 8 anni LO BIANCO Paolino, nato il 27-06-1963, di Vibo Valentia; 8 anni LUCIANO Alfonso, nato a Filogaso il 25-10-1959 e residente a Pizzo; 4 anni e 6 mesi MACCHIAVELLI Gisella, nata il 06-01-1976, residente a Limbadi; 8 anni MANCUSO Antonio, nato il 23-07-1983, di Limbadi; 3 anni e 6 mesi MEGNA Pasquale Alessandro, nato il 04-02-1985, di Nicotera;