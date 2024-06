Vandali in azione a Drapia: citofoni distrutti, rifiuti in piazza e panchine imbrattate con “l’effetto feci”

Citofoni distrutti, spazzatura negli spazi pubblici e panchine insozzate con “effetto feci”. Episodi di vandalismo si sono verificati a Drapia. A darne comunicazione, la stessa amministrazione che, anche sui social, ha diffuso le immagini delle “bravate”.

«In diverse aree del nostro Comune – scrivono gli amministra sono stati purtroppo rinvenuti rifiuti abbandonati e si sono verificati episodi di danneggiamento agli arredi pubblici. Questi comportamenti, oltre a deturpare il nostro ambiente, sono incivili e costituiscono un reato».

Al fine di scongiurare episodi di vandalismo, il Comune annuncia l’installazione di sistemi di videosorveglianza: «Questo provvedimento è stato preso per individuare i responsabili e garantire che tali atti vengano opportunamente sanzionati», sottolineano gli amministratori che invitano i cittadini a «utilizzare correttamente i servizi di raccolta rifiuti predisposti dal Comune, segnalare eventuali comportamenti scorretti o dannosi al nostro ufficio preposto e collaborare attivamente per mantenere il decoro e la pulizia del paese». Chiaro l’appello ai cittadini: «La vostra collaborazione è fondamentale per preservare l’ambiente in cui viviamo e per assicurare un luogo sicuro e gradevole per tutti. Confidiamo nel vostro senso civico e nel vostro impegno per proteggere e migliorare il nostro amato paese».