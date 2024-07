Tropea tra le dieci destinazioni più ricercate per le vacanze di luglio

C’è anche Tropea tra le dieci destinazioni più ambite dagli italiani per le vacanze di luglio 2024. La località del Vibonese si trova in decima posizione, secondo il motore di ricerca di hotel e voli Jetcost. Sicilia, Emilia-Romagna, Puglia, Lazio, Campania e Sardegna le regioni con il maggior numero di città tra le 40 destinazioni più ricercate. Napoli, Jesolo, Roma, Lampedusa, Capri, San Vito lo Capo, Rimini, Riccione, Favignana e Tropea le dieci destinazioni preferite dagli italiani. Al 40esimo posto un’altra città calabrese, Reggio.

«Le vacanze sono già arrivate per migliaia di italiani e quest’anno – è detto in una nota – sembra che ci sia più voglia che mai di partire. Le prenotazioni di alloggi sono aumentate del 10% per il mese di luglio 2024 rispetto allo scorso anno, che era già un record. In termini di preferenze, sembra che gli italiani continuino a desiderare sole e spiaggia, con queste destinazioni che spiccano nelle loro ricerche (74%) rispetto alle destinazioni interne (26%)».