Tropea, tutto pronto per la manifestazione pubblica del comitato civico No-antenna

Locandina dell’evento

Piccolo cambio di programma per la manifestazione di protesta fisata per oggi, promossa dal Comitato civico spontaneo, contro l’installazione dell’antenna radio nel parcheggio dell’Annunziata. Data l’allerta meteo per le alte temperature diramata dalla Protezione civile, gli organizzatori hanno chiesto ed ottenuto il permesso di dirottare l’evento odierno alla sede dei Vigili urbani in via Motevideo. «Una decisione – hanno spiegato gli organizzatori – presa per consentire a tutti, anche ai cittadini più fragili che vogliono presenziare, di partecipare in totale sicurezza. Non vorremmo che, a causa delle alte temperature di questi giorni, qualcuno dei partecipanti accusasse un malore dovuto proprio al caldo. Il permesso accordatoci di svolgere l’incontro al chiuso, farà sì che la manifestazione si possa svolgere in un locale fresco».

L’appuntamento, dunque, è per le ore 18:00 e vedrà, come da programma stabilito, l’intervento del consigliere regionale Ferdinando Laghi, vice presidente Associazione internazionale medici per l’ambiente – Isde Italia; quello di Antonella Mussari, portavoce Comitato civico “No Antenna”; ed in fine di Antonio Piserà, moderatore. Al centro della protesta, la preoccupazione per i potenziali rischi per la salute derivanti dall’installazione dell’antenna.