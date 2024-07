Sciolto il Comune di Sfefanaconi per infiltrazioni mafiose: decade il sindaco Solano e arrivano i commissari

Sciolto il Comune di Stefanaconi. È quanto ha deciso il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi. «La decisione – si spiega nel provvedimento – alla luce degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». Ora nel Comune alle porte di Vibo Valentia, si insedierà per almeno 18 mesi una commissione straordinaria. Decade, dunque, il sindaco Salvatore Solano, ex presidente della Provincia.

Solano è coinvolto nell’inchiesta Petrol Mafie, della Dda di Catanzaro, giunta alla sentenza di primo grado nel dicembre scorso. In quell’occasione, il sindaco Solano è stato condannato a un anno per il reato di corruzione elettorale, ma senza l’aggravante mafiosa, ed è stato invece assolto dai reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e di concorso in turbativa d’asta con l’aggravante mafiosa. Recentemente, poi, nel maggio scorso, sono state depositate le motivazioni.