Vibo, Romeo e Talarico (Personale) incontrano i sindacati dei dipendenti dell’Ente: «Devono sentirsi orgogliosi di lavorare in Comune»

«All’insegna della cordialità e dell’ampia disponibilità ad un dialogo costante, si è tenuto il primo incontro tra l’amministrazione comunale di Vibo Valentia e le rappresentanze sindacali dei lavoratori dell’ente». Questo è quanto ha fatto sapere in una nota la stessa amministrazione. «Un incontro – prosegue il documento – che è stato promosso proprio dall’amministrazione, in controtendenza rispetto al passato, attraverso il quale il sindaco Enzo Romeo e l’assessore con delega al Personale, Marco Talarico, hanno voluto manifestare grande apprezzamento per l’attività che da sempre i sindacati conducono a tutela degli interessi dei lavoratori, ed al contempo apertura ad ogni forma di collaborazione che punti ad ottenere quello che – si è detto nel corso dell’incontro – è un volere comune: il raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione da ottenere attraverso la soddisfazione ed anche la gratificazione professionale dei dipendenti».

Alla riunione hanno partecipato anche il segretario generale Domenico Libero Scuglia, la dirigente agli Affari finanziari e Personale Claudia Santoro e, per la parte sindacale: Vitaliano Papillo e Pasquale Stramandinoli per la Cisal, Luciano Contartese per la Cgil, Antonino D’Aloi per la Cisl e Salvatore Schiavello per la Uil. «Ciò che conta – ha rimarcato l’assessore Talarico – è che il Comune di Vibo Valentia aumenti sempre di più il livello di qualità nell’erogazione dei servizi. Noi siamo, appunto, al servizio del cittadino, ed io so bene che il lavoro di un dipendente può essere efficiente ed efficace solo se lo stesso è messo nelle condizioni di operare al meglio. Noi dobbiamo fare in modo che il dipendente si senta orgoglioso di dire che lavora per il Comune di Vibo Valentia. Ovviamente, nel corso degli anni, potranno anche presentarsi criticità e conflitti, ma da parte nostra vi sarà la predisposizione ad affrontarli e risolverli nell’interesse di tutti».

Concetti condivisi dai rappresentanti sindacali, si legge nella nota, che hanno apprezzato l’apertura dell’assessore: «Prendiamo atto con grande favore – hanno dichiarato – che una amministrazione decida, come primo atto, di incontrare le sigle sindacali, e dimostri apertura verso le istanze dei lavoratori». I sindacati, infine, hanno visto accolte, sin da subito, alcune richieste riguardanti il pagamento di spettanze stabilite dai contratti decentrati di lavoro, già a partire dal mese di settembre.