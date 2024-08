Vibo senz’acqua, domani a Piscopio parziale sospensione del servizio: ecco dove

«Nella giornata di domani, la frazione Piscopio sarà interessata da una parziale e temporanea deviazione di erogazione idrica, per favorire l’approvvigionamento di alcune zone da troppo tempo sprovviste. Le vie in cui l’erogazione sarà sospesa sono quelle a valle della chiesa di San Michele, e precisamente I e II Comunale Giampiero e via Mesima». È quanto si legge in una nota del Comune di Vibo Valentia.

«Il tutto – spiega il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo – servirà alla regolarizzazione della portata ed anche a chiarire alcune “anomalie” che si stanno riscontrando sulle condotte comunali. L’intervento sarà solo di alcune ore nella zona a valle della frazione. Preciso, sin da subito, che tutte le soluzioni che si stanno adottando sono atte a tamponare un gravissimo disagio che sta attanagliando una parte dei residenti di Piscopio. Con altrettanta schiettezza preciso, sin da subito, che alla fine dell’estate saranno messe in campo azioni ed operazioni dure e coraggiose per risolvere delle “anomalie” ataviche, mai risolte negli anni e troppo spesso tollerate che hanno favorito una gestione anarchica e scorretta dell’approvvigionamento idrico. In questa direzione ho già dato disposizioni agli uffici preposti. Non ci sarà più un’altra estate di soluzioni tampone, non ci sarà più un’altra estate di tolleranza».