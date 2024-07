Zambrone, l’Acd Piscopio regala una giornata ricca di emozioni ai tifosi con autismo

Solidarietà e condivisione da parte dell’Acd Piscopio 2019, società militante nel campionato di Prima Categoria, che travalica i confini esclusivamente calcistici e legati al solo rettangolo di gioco e abbraccia anche il sociale. Il club giallorosso, infatti, nella giornata di sabato ha voluto incontrare alcuni suoi tifosi in occasione della giornata d’apertura della Vacanza apprendimento 2024 organizzata dall’Angsa (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo) di Vibo Valentia in collaborazione con Coop Batti Cinque Onlus e Coop Specialmente Onlus. L’iniziativa, cominciata appunto ieri negli spazi del Park Oasi Resort di Zambrone, durerà sino al 24 luglio. La dirigenza giallorossa ha voluto presenziare all’evento anche per rimarcare il sostegno, iniziato nel lontano 2017, ai propri tifosi speciali e ai loro genitori.

condivisione e interazione, tra regali e sorrisi

«Siamo stato felici della gioia e della sorpresa con cui la presidente di Angsa Vibo Valentia, Mary Naso, ci ha accolti – hanno spiegato i vertici dirigenziali del Piscopio – ma siamo ancora più felici di constatare che bastano poche piccole attenzioni, come una semplice visita, e dei piccoli gesti come il regalo di qualche pallone e cappellino per creare condivisione e interazione, poiché queste ultime sono elementi alla base delle esperienze di vita necessarie alla crescita dei ragazzi». Ed ancora: «È sempre bello vedere anche volontari e operatori che con amore si adoperano per la riuscita dell’iniziativa. Un sorriso messo sul volto di questi tifosi vale tanto, forse più di una vittoria del campionato».