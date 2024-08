Arriva la pioggia, gli organizzatori annullano il Tamburello Festival di Zambrone in programma domani

La presidente dell'associazione Aramoni Anna Collia: «Decisione difficile ma necessaria. Non lasciamo nulla al caso e diamo ascolto alla voce della ragione»

Una delle passate edizioni dell’evento

«Con grande dispiacere e sofferenza siamo costretti ad annunciare il rinvio del tanto atteso Tamburello Festival». Questo è quanto comunica la presidente dell’associazione Aramoni Anna Collia. «Le previsioni meteorologiche per domani, 18 agosto – prosegue la nota ufficiale – indicano maltempo imminente, costringendo gli organizzatori a prendere una decisione difficile ma necessaria. In un simbolico appello alla prudenza, si è scelto di non lasciare nulla al caso e di dare ascolto alla voce della ragione».

La presidente Collia ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione del festival. «Un grazie speciale va alle donne che si sono dedicate con passione alla preparazione dei dolci, ai ragazzi che hanno curato il volantinaggio e a tutti quanti hanno offerto il loro supporto e la loro disponibilità», ha dichiarato Collia. Ha anche voluto esprimere gratitudine a tutti i gruppi musicali, ai fornitori e ai service che, nonostante il rinvio, hanno dimostrato solidarietà e comprensione. «Il Tamburello Festival rappresenta un’importante occasione di aggregazione e cultura per Zambrone e stiamo già lavorando per garantirne il proseguimento nel 2025», ha aggiunto.

Nonostante la tristezza per questa scelta, l’associazione è consapevole che il festival possa continuare a vivere, anche se in forma diversa. «Stiamo già valutando possibili soluzioni per mantenere viva la tradizione, anche se solo simbolicamente, quest’anno», ha spiegato Collia. È un impegno che mira a «proseguire il percorso di valorizzazione del territorio, attraverso eventi che possano unire la comunità». Concludendo, la presidente Collia ha rinnovato l’invito «a tutti gli appassionati di musica e cultura a restare aggiornati sulle future iniziative e ad attendere con rinnovato entusiasmo la prossima edizione del festival, che sarà organizzata con immutata dedizione e generosità».