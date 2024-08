Dolore a Vibo per la morte di Gabriele Alessandria, il sindaco annuncia il lutto cittadino. Il cordoglio del nostro editore

Il corpo del 23enne di Porto Salvo è stato recuperato questa mattina in mare dalla Guardia costiera. Enzo Romeo: «La città si stringe intorno alla famiglia, tragedia che non ci lascia indifferenti»

Ha suscitato grande commozione in tutta la città di Vibo Valentia, e oltre, il tragico ritrovamento in mare del corpo di Gabriele Alessandria, il 23enne della frazione Porto Salvo di cui non si avevano più notizie da un paio di giorni. Cordoglio è stato espresso anche dall’amministrazione comunale, che ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

«La città di Vibo Valentia si stringe attorno alla famiglia di Gabriele Alessandria in questo momento di grande dolore. Tutti insieme abbiamo sperato fino alla fine in un epilogo diverso, abbiamo desiderato di vedere tornare Gabriele a casa, a riabbracciare i suoi cari. Ma così, purtroppo, non è», ha scritto in un messaggio affidato ai social il sindaco Enzo Romeo. Il cadavere è stato avvistato in acqua, non molto distante dalla riva, da un bagnante che ha subito allertato i soccorsi. Ci ha pensato la Guardia costiera a recuperare il corpo e riportarlo a terra, a Vibo Marina. Qui lo straziante riconoscimento da parte del padre del giovane e la riconsegna della salma ai familiari, su disposizione del magistrato di turno.

«Da padre, da nonno, prima ancora che da sindaco, rivolgo il mio pensiero e il mio abbraccio a tutta la famiglia Alessandria, per questa immane tragedia – aggiunge il primo cittadino -. Per la prematura perdita di un giovane figlio della nostra terra. Una partecipazione sincera e commossa che non può lasciare nessuno indifferente. Ho deciso di proclamare il lutto cittadino, non appena si saprà la data delle esequie, affinché possa servire anche da monito ad una società che troppo spesso sottovaluta le fragilità, le paure e le angosce di una generazione, di quei ragazzi che, più di tutti, hanno bisogno di aiuto e, troppo spesso, non riescono a chiederlo. Ciao Gabriele».

Cordoglio è stato espresso anche dall’editore del Network LaC, Domenico Maduli: «La scomparsa di un ragazzo nel fiore degli anni è un lutto che colpisce l’intera comunità e che ci coinvolge tutti. Ma è inimmaginabile il dolore della famiglia e degli amici di Gabriele, a cui ci uniamo in questo momento di profonda sofferenza. Alla mamma Valeria, amica d’infanzia, al padre, ai fratelli, allo zio Domenico e la famiglia, porgo il più sentito e commosso abbraccio, mio e dell’intero gruppo aziendale. Questa volta le parole non servono, Gabriele vola lontano nelle braccia di Dio».