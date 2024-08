Capo Vaticano, ennesima caduta sulla rampa di accesso a Grotticelle: l’opposizione pronta a presentare un esposto

Per il capogruppo d'opposizione Pasquale Mobrici sono «inutili i listelli di legno, è necessario mettere subito in sicurezza la discesa troppo ripida anche per i disabili»

La rampa di accesso alla spiaggia anche per disabili

Un nuovo incidente si è verificato questa mattina sulla rampa di accesso per disabili alla spiaggia di Grotticelle, una delle più rinomate di Capo Vaticano. Una turista che si stava recando a mare è scivolata, confermando ancora una volta le pericolose condizioni della struttura. A denunciare al nostro giornale quanto accaduto è stato il capogruppo di opposizione “Uniti per Ricadi” Pasquale Mobrici, che da tempo solleva preoccupazioni sulla sicurezza della rampa di recente costruzione. «Avevamo già segnalato all’amministrazione comunale, proprio in fase di ammodernamento del piazzale e di realizzazione della rampa in questione, che la pendenza e il tipo di pavimentazione utilizzata non fossero a norma – ha dichiarato Mobrici – e che la struttura presentava un serio rischio di incidenti presumibilmente dovuti a questi due fattori».

Alcuni chiodi sporgenti e privi di listelli rimossi prontamente da cittadini

Nonostante le numerose segnalazioni da parte del gruppo anche a giugno «agli Uffici e al sindaco Nicola Tripodi», la situazione non è migliorata. Anzi, secondo Mobrici le condizioni si sono ulteriormente peggiorate con il recente maltempo: «I listelli in legno, aggiunti in un secondo momento alla pavimentazione per cercare di ovviare in qualche maniera il problema dell’eccessiva pendenza e della scivolosità della rampa, con il calpestio dei turisti e poi la pioggia dei giorni scorsi si sono staccati, lasciando scoperti pericolosi chiodi che, a scopo cautelativo, sono stati prontamente rimossi due giorni fa da alcuni privati cittadini proprio per evitare il peggio». Per Mobrici «ovviamente i numeri, sono numeri e quindi ai casi di rovinose cadute verificatisi l’anno scorso, anche con prognosi importanti, vanno ad aggiungersi quelli di quest’anno. Era il 25 giugno quando – sottolinea il capogruppo d’opposizione -, sempre dalle pagine de IlVibonese, facevamo l’ennesima segnalazione di una persona che scivolando si era fatta male. Oggi, l’ennesimo incidente che possiamo documentare. Anche se ritengo se ne siano verificati molti altri».

«Da consigliere comunale, a questo punto – ha poi sottolineato -, vorrei segnalare una duplice esigenza a tutela dell’interesse dell’ente stesso che, fino ad ora, nonostante gli appelli, non è stata recepita: da un lato, per tutelare l’incolumità pubblica, è necessario che la rampa di accesso venga messa in sicurezza subito; dall’altro, sarà doveroso individuare, sin da ora, tutte le richieste di risarcimento danni che, qualora andassero a buon fine per i malcapitati, dovranno essere addebitate a chi, titolare di Ufficio o di carica politica, pur a conoscenza del pericolo non ha evitato gli ulteriori incidenti». Mobrici, in fine, ha annunciato: «Per tutto quanto sopra evidenziato, presenteremo un esposto alle autorità competenti per chiedere un approfondimento sulla vicenda e individuare eventuali responsabilità».