Sono di San Calogero i tre ragazzi coinvolti questa mattina all’alba in un pauroso incidente a Palmi

Sono di San Calogero i tre ragazzi coinvolti questa mattina all’alba in un incidente stradale autonomo, in località Sant’Elia di Palmi. Degli stessi, non sono state rese note ancora le generalità. Secondo la relazione dei Vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto, «il conducente dell’auto dopo aver perso il controllo è andato ad impattare violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica». Al momento i tre giovani si ritrovano ricoverati presso le strutture ospedaliere del Reggino, uno di loro in condizioni gravi. Ancora da accertare le cause del sinistro stradale, sulle quali stanno conducendo approfondite indagini i carabinieri.