Cinghiali a spasso per Vibo: foto e video di un’invasione inarrestabile

Ancora avvistamenti di cinghiali a Vibo in pieno centro abitato. Ormai è una presenza costante quella degli ungulati, sempre più invadenti e numerosi, come testimoniano le continue segnalazioni dei nostri lettori.

Le foto e i video che vi proponiamo sono stati realizzati in giorni diversi nella zona nord della città. Il cinghiale solitario più grande è stato avvistato in via Alcide de Gasperi, dinnanzi a un noto supermercato della zona, mentre trotterellava in cerca di qualcosa da mangiare.

Non molto distante da qui, sono stati avvistati alcuni cinghiali che hanno fatto razzia tra le buste della spazzatura, per nulla intimiditi da chi li filmava. Infine, si vede un altro cinghiale che costeggia il muro di contenimento lungo la Ss 606 in uscita da Vibo, per riparare nella prima area di servizio lungo la strada.