Il Comune di Vibo esprime solidarietà a Giancarlo Cutuli per l’incendio doloso che ha distrutto la sua casa a San Calogero

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, nella persona del sindaco Enzo Romeo e dell’assessore alle Politiche sociali Lorenza Scrugli, esprime massima solidarietà a Giancarlo Cutuli per il vile attentato subito. Persone al momento ignote hanno dato fuoco ad una abitazione sita nelle campagne di San Calogero, che la famiglia utilizzava come ritrovo estivo.

«Esprimiamo la più ferma condanna, a nome di tutta l’amministrazione comunale – dichiarano il sindaco e l’assessore in una nota – e totale vicinanza al dott. Cutuli, educatore in servizio nel nostro Comune. Gesti come questo, che non dovrebbero mai verificarsi, dimostrano come ancora ci sia tanto da lavorare per crescere. Confidiamo nell’operato delle Forze dell’ordine affinché assicurino alla giustizia gli autori di questo deplorevole gesto».