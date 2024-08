Vibo Marina, consegnati alla ditta vincitrice dell’appalto i lavori da 300mila euro per la riqualificazione urbanistica della frazione

Il Comune di Vibo Valentia ha consegnato i lavori alla ditta vincitrice della gara d’appalto esperita dalla Sua per la realizzazione del progetto di rigenerazione urbana a Vibo Marina, che mira a migliorare la qualità della vita dei residenti della frazione e a valorizzare il litorale. I lavori, finanziati con i fondi stanziati attraverso l’Accordo di programma quadro del 2023 tra Ministero dei trasporti, Regione e Provincia (quello dell’emendamento Mangialavori) per un importo complessivo di 300mila euro, sono stati affidati alla ditta Remac srl. Il progetto in questione prevede un’ampia gamma di interventi destinati a migliorare il contesto urbano della frazione marina. Tra le voci più significative figurano la manutenzione straordinaria della viabilità, la riqualificazione del lungomare, la realizzazione di nuovi parcheggi e marciapiedi, oltre a interventi di messa in sicurezza di diverse aree.

L’obiettivo è quello di creare un ambiente più accogliente e vivibile, valorizzando le potenzialità turistiche di Vibo Marina, stimolando lo sviluppo economico locale. I nuovi spazi pubblici saranno progettati per favorire la socializzazione e il benessere dei cittadini, offrendo aree verdi, percorsi pedonali e ciclabili e attrezzature per lo sport e il tempo libero.