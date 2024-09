Senz’acqua fino alle 23 di oggi in 12 comuni del Vibonese: l’avviso di Sorical

Ancora disagi dopo un’estate particolarmente difficile per l’approvvigionamento idrico in provincia di Vibo Valentia, infatti diversi comuni del territorio, 12 per la precisione, resteranno senz’acqua fino alle 23 di oggi. È quanto fa sapere la Sorical che ha dovuto attuare il blocco – partito alle 15 – a causa di lavori da parte dell’Enel sulla linea di alimentazione dell’impianto di sollevamento Medma e pertanto è prevista la sospensione della portata idrica verso i serbatoi dei centri abitati.

I comuni interessati sono: Nicotera, Joppolo, Ricadi, Tropea e integrazione Poro per i comuni di Cessaniti, Mileto, Filandari, Briatico, San Costantino Calabro, Ionadi, San Calogero e la frazione Pernocari di Rombiolo.